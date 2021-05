Jacek Sasin w programie „Sygnały Dnia” na antenie Programu 1 Polskiego Radia mówił o zapowiadanym od dawna Nowym Ładzie. Wicepremier poinformował, że zgodnie z rządowymi planami oficjalna prezentacja Nowego Ładu nastąpi już w najbliższą sobotę.

Sasin zwrócił uwagę, że „sytuacja pandemiczna powodowała przesuwanie terminu prezentacji Nowego Ładu”. „Dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że czas bardzo mocno i głośno powiedzieć o tym, jakie mamy plany na okres po pandemii, bo widać wyraźnie, że również dzięki udanej akcji szczepień pandemia ustępuje” – mówił wicepremier.

Podczas rozmowy padło pytanie, czy polityk potwierdzi, że prezentacja Nowego Ładu nastąpi już w najbliższą sobotę. „Tak, taki jest plan” – przyznał Sasin. „Założenia Nowego Ładu, ten cały program wychodzenia gospodarki z pandemii, powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego to jest coś, co mamy przygotowane od wielu tygodni” – mówił.

Sasin: „Nowy Ład to program PiS”

„Nowy Ład to rzeczywiście program PiS. Rząd jest emanacją większości parlamentarnej, będzie ten program realizował” – tłumaczył Sasin. „Jeśli chodzi o koalicjantów myślę, że uda się osiągnąć pełne porozumienie. Nasi koalicjanci zgłosili swoje punkty programowe do programu Nowego Polskiego Ładu” – dodał.

„Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, że Nowy Polski Ład to program Zjednoczonej Prawicy” – podkreślił Jacek Sasin.

Źr. Polskie Radio