We Wrocławiu mało brakowało, aby doszło do strasznej tragedii. Mały chłopiec wjechał pod tramwaj, ale nic złego się nie stało dzięki refleksowi i doświadczeniu motorniczego. MPK Wrocław na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowało nagranie udowadniające, jak niewiele brakowało, aby doszło do dramatu.

Pan Mieczysław, motorniczy z Zajezdni Borek to jeden z najbardziej doświadczonych pracowników wrocławskiego MPK. Właśnie to doświadczenie okazało się bezcenne w sytuacji, do której doszło w rejonie pl. Dominikańskiego. To tam mały chłopiec wjechał pod tramwaj prowadzony przez pana Mieczysława.

„Nasz pracownik, dzięki uważnej obserwacji otoczenia drogi, mógł w porę zareagować. Wyhamował pojazd i nie doszło do tragedii” – czytamy na oficjalnym profilu MPK Wrocław. „Było to jednak w ogóle możliwe głównie dlatego, że tramwaj dopiero rozpędzał się po otrzymaniu sygnału zezwalającego na przejazd przed skrzyżowanie. Przy prędkości rzędu 50 czy nawet 30 km/h – niekoniecznie mogłoby to być możliwe” – czytamy dalej.

MPK apeluje o dbanie o swoje bezpieczeństwo i przypomina, że ilekroć przekracza się tory – obojętnie, czy pieszo, na rowerze, czy samochodem – należy pamiętać, że pojazdu szynowego nie da się zatrzymać w miejscu.

„Zawsze upewniajcie się, czy nie nadjeżdża tramwaj. Nie ryzykujcie też przebiegania lub przejeżdżania na czerwonym świetle. Naprawdę nie warto się tak śpieszyć, gdy na szali jest Wasze życie” – czytamy na profilu.

Źr. facebook