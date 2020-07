Georgette Mosbacher za pośrednictwem mediów społecznościowych odniosła się do wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie złożyła gratulacje ponownie wybranemu na tę funkcję Andrzejowi Dudzie.

Podczas konferencji prasowej PKW po godzinie 14:00 podano informację, że Andrzej Duda zdobył 10 mln 426 tys. 514 głosy, to jest 51,12 proc., a Rafał Trzaskowski 9 mln 968 tys. 939 głosów, to jest 48,88 proc. Są to dane z 99,98 proc. obwodów. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 67,97 proc.

Czytaj także: PKW podała dalsze wyniki wyborów. Tym razem z 99,98 proc. obwodów

Wygrana dotychczasowego prezydenta jest już zatem przesądzona. Od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników przez PKW, Sąd Najwyższy będzie miał 21 na stwierdzenie ważności wyborów. Obecna kadencja prezydenta upływa 6 sierpnia.

Do wyniku wyborów odniosła się w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher złożyła gratulacje prezydentowi Dudzie i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę.

„Panie prezydencie gratuluję reelekcji! Nie mogę się doczekać dalszej silnej współpracy polsko-amerykańskiej!” – napisała Mosbacher na swoim profilu na Twitterze.

Panie Prezydencie @AndrzejDuda @prezydentpl, gratuluję reelekcji! Nie mogę się doczekać dalszej silnej współpracy polsko-amerykańskiej! — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 13, 2020

Źr. twitter; wmeritum.pl