Most Krymski łączący Rosję z okupowanym regionem Ukrainy został poważnie uszkodzony. W sieci opublikowano materiały ukazujące zniszczoną przeprawę samochodową i uszkodzenia przeprawy kolejowej. – Upokorzenie dla Putina. Będzie chciał odpowiedzieć z całą brutalnością – piszą eksperci.

Pierwsze doniesienia o problemach na przeprawie pojawiły się w sobotni poranek. Początkowo sugerowano, że most Krymski płonie, jednak wkrótce stało się jasne, iż doszło do potężnej eksplozji.

Z ustaleń rosyjskiej agencji RIA Nowosti wynika, że „zapaliła się cysterna z paliwem na jednym z odcinków mostu Krymskiego”. Moskiewskie doniesienia medialne raczej nie są wiarygodne.

Ukraińskie media donoszą bowiem, iż płomienie trawią skład kolejowy. Na nagraniach widać ogrom zniszczeń.

I teraz pytanie: definitywny zniszczenie poprzez wypalanie mostu kolejowego i zarwanie polowy jezdni mostu drogowego:

– czy to „tylko” prezent dla Putina?

– czy to izolacja pola walki przed ukraińskim uderzeniem które ma dojść do m.azowskiego? :)

Ja obstawiam to drugie.