Multikino to kolejna kinowa sieć, która w najbliższy piątek nie wznowi swojej działalności – poinformowała w rozmowie z Money.pl Natalia Kaleta-Nguyen, PR Manager Multikina. Wcześniej podobną decyzję podjęły między innymi Helios oraz Cinema City.

Już od 12 stycznia w Polsce będą mogły zostać otwarte różne instytucje kultury, między innymi kina. Warunkiem jest zachowanie reżimu sanitarnego i zapełnienie maksymalnie 50 procent widowni. Rząd zaznaczył jednak, że otwarcie jest warunkowe – decyzja została podjęta na dwa tygodnie i nie wiadomo, czy zostanie utrzymana.

Wiadomo, że z możliwości otwarcia skorzysta wiele instytucji, można spodziewać się między innymi otwarcia kin studyjnych. Największe sieci jednak nie zdecydują się póki co na otwarcie. Wcześniej decyzję w tej sprawie podjęły Cinema City i Helios, teraz do tej grupy dołączyło Multikino. Natalia Kaleta-Nguyen, PR Manager Multikina poinformowała w rozmowie z Money.pl, że sieć nie wznowi działalności 12 lutego.

Zaznaczyła ona, że decyzja została pojęta na dwa tygodnie i w tej sytuacji trudno mówić o wznowieniu działalności. Dodatkowo, jest to zbyt krótki czas, by wejść w normalny rytm funkcjonowania. „Kino, w przeciwieństwie do innych branż, nie posiada towaru w magazynie i nie może rozpocząć sprzedaży zaraz po ogłoszeniu otwarcia. Polegamy na dystrybutorach, którzy odpowiadają za marketing powierzonych im przez producentów filmów. Dystrybutorzy potrzebują standardowo minimum 4-6 tygodni na przygotowanie filmu do dystrybucji” – poinformowała.

Źr.: Money.pl