Wszystko wskazuje na to, że niebawem stanie mur na granicy polsko-białoruskiej. Projekt ustawy poparł już Sejm, a teraz trafił on do Senatu. Później pozostanie jeszcze podpis prezydenta. Tymczasem prezydencki minister Paweł Szrot na antenie Polsat News ujawnił, jak zachowa się Andrzej Duda, gdy ustawa trafi na jego biurko.

Mur na granicy z Białorusią ma ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów kierowanych przez Łukaszenkę do Polski. Sejm poparł w minionym tygodniu projekt ustawy. W głosowaniu wzięło udział 449 posłów. Za było 274, przeciw – 174. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy głosowali przeciwko.

Prezydencki minister Paweł Szrot na antenie Polsat News w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” ujawnił stanowisko prezydenta w tej sprawie. Niespodzianki nie ma, bo Andrzej Duda popiera w tej sprawie stanowisko rządu.

Czytaj także: Imigranci w dużej grupie szturmowali granicę. „Granicy broniliśmy z żołnierzami”

„To zabezpieczenie jest potrzebne dla zwalczania ataku hybrydowego. Wcześniej wzniesiono umocnienie prowizoryczne, teraz będzie zniesione zabezpieczenie trwałe” – powiedział w Polsat News Szrot. „Pan prezydent z pewnością podpisze tę ustawę” – zaznaczył.

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller przekonywał, że mur na granicy jest niezbędny, aby opanować kryzys migracyjny. „Polskim obowiązkiem oraz obowiązkiem Polski w Unii Europejskiej, jest zabezpieczanie wschodniej granicy. Tym bardziej, że ruchy migracyjne, ta zorganizowana akcja ze strony reżimu Łukaszenki, wspierana przez Federację Rosyjską, może trwać wiele miesięcy, a nawet lat” – mówił.

Źr. Polsat News