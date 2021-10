Sejm podjął decyzję ws. utworzenia na polsko-białoruskiej granicy muru. Posłowie są za tym rozwiązaniem. Teraz zajmie się nim Senat.

Dziś Sejm RP głosował ws. utworzenia na polsko-białoruskiej granicy muru. Ta propozycja pojawiła się ze względu na trwający w tym miejscu poważny kryzys. Imigranci cały czas szturmują bowiem przejście graniczne, a polskie władze nie mają wątpliwości, że wszystko jest inspirowane i napędzane przez białoruski reżim.

Dziś Sejm RP przyjął propozycję utworzenia muru na polsko-białoruskiej granicy. Za głosowało 274 osób, w tym m.in. posłowie PiS, PSL, Konfederacji, Porozumienia, Kukiz’15 i Polskich Spraw. Przeciwko głos oddało 174 posłów, w tym m.in. parlamentarzyści KO, Lewicy, Polski 2050.

„Od głosu wstrzymał się tylko Bogusław Sonik z KO. W głosowaniu nie wzięli udziału m.in. szef MSZ Zbigniew Rau (przebywa na zwolnieniu lekarskim), Magdalena Biejat z Lewicy, Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji, Tomasz Zimoch z Polski 2050 czy Paweł Szramka z Polskich Spraw” – podaje serwis Wirtualna Polska.

Budowa muru na polsko-białoruskiej granicy to projekt rządowy. W ramach inwestycji nie mają być stosowane m.in. przepisy prawa zamówień publicznych czy prawa budowlanego. Szacowany koszt całkowity to ok. 1 mld 615 mln złotych.

Rząd ma nadzieję, że w ten sposób uda się powstrzymać napór nielegalnych imigrantów, których przy granicy z Białorusią jest coraz więcej. Straż Graniczna regularnie udaremnia próby nielegalnego przekroczenia granicy, jednak na dłuższą metę sytuacja może być jeszcze trudniejsza. Stąd pomysł wybudowania muru.