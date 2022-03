Polska zaoferowała niezwłoczne przemieszczenie wszystkich samolotów MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazanie ich do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. O pierwszej reakcji USA informuje publicysta Marcin Makowski.

Władze Polski postanowiły rozwiązać trwający od wielu dni spór wokół samolotów MIG-29 dla Ukrainy. Z jednej strony zabiegali o to nasi sąsiedzi. Choć w Polsce nie brakuje woli pomocy, to jednak eksperci zwracali uwagę na potencjalne konsekwencje takiego ruchu. We wtorek wieczorem wypracowano nowe, bezpieczne dla Polski rozwiązanie.

„Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn” – napisano w dalszej części komunikatu.

Teraz „piłka” znalazła się po stronie USA. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie oficjalna reakcja władz Stanów Zjednoczonych. Jednak pierwsze, nieoficjalne doniesienia wskazują, że nasza propozycja może nie zostać pozytywnie rozpatrzona. Pisze o tym Marcin Makowski z Interia.pl.

Cytowana przez niego dziennikarka, powołała się na wysokiego rangą urzędnika Departamentu Obrony, który miał przyznać, że w tej chwili USA „nie mają nic do zaoferowania”.