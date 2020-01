Do wypadku doszło podczas polowania niedaleko Olszowa w powiecie strzeleckim w woj. opolskim. 68-letni myśliwy trafił do szpitala, po tym, jak został postrzelony. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

Radio RMF FM informuje, że do wypadku doszło podczas zorganizowanego polowania. Nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do postrzelenia człowieka. Wiadomo natomiast, że ranny to 68-letni obywatel Niemiec.

Myśliwy został ranny polując niedaleko Olszowa w powiecie strzeleckim. Została mu udzielona pierwsza pomoc i trafił pod opiekę lekarzy do szpitala.

Na miejscu pracują policjanci. Mundurowi przesłuchują świadków i ustalają szczegóły wypadku.

Źr. rmf24.pl