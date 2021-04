Wiele wskazuje na to, że TVP Info nie zaprosi więcej na antenę Oskara Sobolewskiego, eksperta z Instytutu Emerytalnego. Negatywnie odniósł się on do pomysłu wprowadzania trzynastych i czternastych emerytur. Stwierdził, że jeśli rząd chce zwiększać świadczenia, powinien to robić w inny sposób.

Oskar Sobolewski był jednym z gości „Debaty seniora” na antenie TVP Info. W programie Anny Grabowskiej dyskutowano między innymi na temat trzynastej i czternastej emerytury, czyli jednego z flagowych pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ekspert z Instytutu Emerytalnego nie zostawił na tym pomyśle suchej nitki.

W programie Oskar Sobolewski stwierdził, że trzynasta emerytura była „bonusem wyborczym”. „Jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to trzeba ocenić ją negatywnie. System emerytalny nie zna tego typu świadczeń i bonusów wyborczych, politycznych. Zarówno w tym roku, jak i w latach ubiegłych były one powiązane z wyborami. Natomiast dziś jest to już świadczenie stałe” – stwierdził.

Zdaniem eksperta, zwiększenie świadczeń powinno przebiegać w zupełnie inny sposób. „Jeśli chcemy zwiększać emerytury, należy robić to w ramach waloryzacji rocznej. Jeśli rząd uważa, że nas na to stać, choć eksperci uważają, że cały czas się zadłużamy i nie stać nas, aby w en sposób te świadczenia finansować, to powinniśmy waloryzować świadczenia wszystkim procentowo. W odpowiedniej wysokości, a nie wypłacać tego typu polityczne bonusy, które jak wspomniałem, są dla wielu osób niesprawiedliwe” – powiedział.

