Wiele osób zastanawia się, kiedy odmrożona zostanie branża ślubna i weselna. Głos w tej sprawie zabrała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, która we wtorek spotkała się z przedstawicielami tej branży podczas wideokonferencji.

W myśl obecnych przepisów, śluby mogą się odbywać, jednak przy ograniczonej liczbie osób i z zachowaniem przepisów sanitarnych. Wesela nie są natomiast zalecane. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przestrzegał jakiś czas temu, że tego typu zgromadzenia mogą okazać się bombą epidemiczną. „Nie rekomendujemy dużych spotkań tego typu co wesela czy imprezy towarzyskie” – powiedział.

We wtorek z przedstawicielami branży weselnej spotkała się wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Poinformowała ona, że rząd chce jak najszybciej przygotować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa przy organizacji wesel. Podała też konkretną możliwą datę. „Miejmy nadzieję, że od 1 czerwca będziemy mogli odmrażać – w czwartym etapie – kolejne branże, wśród nich również ślubną” – mówiła, zastrzegając jednocześnie, że ostateczną decyzję w sprawie podejmą minister Łukasz Szumowski i premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister rozwoju poinformowała, że chce jak najszybszego przygotowania wytycznych tak, by mogły być w każdej chwili gotowe do publikacji. „Chcemy jak najszybciej opracować protokół z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji wesel i przekazać je do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby był gotowy w każdej chwili do publikacji” – mówiła.

Źr.: Business Insider Polska