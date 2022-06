Bytowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Mokrzynem a Łąkie. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi kierujący pojazdem Renault, najprawdopodobniej wykonywał manewr wyprzedzania w miejscu zabronionym i zderzył się czołowo z ciężarowym Dafem. Niestety w wyniku zdarzenia zginęła jedna osoby, a trzy odniosły obrażenia.

We wtorek po godzinie 13:00 dyżurny bytowskiej komendy odebrał zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Mokrzynem a Łąkie. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby ratownicze.

Na miejscu wypadku policjanci zastali wstrząsający widok. Mundurowi, którzy pracowali na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący ciężarowym pojazdem Renault najprawdopodobniej podczas wyprzedzania na linii podwójnej ciągłej zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka ciężarowym Dafem.

Na miejscu pojawiło się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało 40-letniego kierowcę Renault do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń 40-letni mieszkaniec powiatu poddębickiego zmarł. Do szpitala przewieziony został również 48-letni kierowca Dafa, mieszkaniec powiatu gdańskiego oraz dwóch pasażerów Renault. To 32 i 22-letni mieszkańcy powiatu łódzkiego. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Droga była zablokowana, a policjanci w tym czasie wyznaczyli objazdy. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i ostrożność na drodze.

