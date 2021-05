Rafał Poniatowski nie żyje. O śmierci wieloletniego reportera TVN24 poinformował portal stacji. Dziennikarz miał 48 lat. Po jego odejściu na należącym do niego profilu społecznościowym pojawił się wzruszający wpis.

Rafał Poniatowski zaczynał swoją dziennikarską karierę w RMF FM, gdzie pracował w latach 1995-1999. W kwietniu 2001 roku rozpoczął pracę w Telewizji Puls, a następnie przeszedł do TVN24. Z tą ostatnią stacją współpracował przez prawie 20 lat.

Poniatowski w ostatnich latach zmagał się z nowotworem. U reportera zdiagnozowano czerniaka. Po druzgocącej diagnozie polecono mu terapię metodą Simontona. Reporter skorzystał z niej i wkrótce przyszły pierwsze efekty. Terapia i leczenie onkologiczne przyniosło rezultaty w postaci znikania guzików.

Niestety, 15 maja media obiegła informacja, że dziennikarz zmarł. W sieci żegnali go jego redakcyjni koledzy, a także wszyscy, którzy mieli z nim styczność.

Dziennikarz TVN24 nie żyje. Wzruszający wpis na jego profilu

Już po śmierci Poniatowskiego na należącym do niego profilu społecznościowym w serwisie Twitter opublikowany został wzruszający wpis. Jego autorzy to rodzina zmarłego. Tweet sprawia, że łzy same cisną się do oczu.

„Kochamy Cię na zawsze… Nie wiemy jak żyć bez Ciebie, ale obiecaliśmy Ci, że dla Ciebie będziemy szczęśliwi. Do zobaczenia. Justyna, Oliwsa i Krystian” – napisano na publicznym profilu Rafała Poniatowskiego.