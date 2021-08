Zarząd spółki TVN S.A. poinformował, że stacja TVN24 otrzymała holenderską koncesję na nadawanie. Oznacza to, że w przypadku braku przyznania koncesji ze strony KRRiT, w dalszym ciągu będzie mogła ona funkcjonować. Jednocześnie podkreślono, że w żaden sposób nie zmienia to sytuacji związanej z nowelizacją ustawy medialnej.

Stacja TVN24 wciąż nie otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesji na nadawanie. W tej sytuacji, w lipcu zarząd zdecydował się na wystąpienie o koncesję holenderską, co umożliwi dalsze funkcjonowanie. Teraz poinformowano, że koncesja została przyznana.

Zarząd TVN wydał w tej sprawie oświadczenie, apelując jednocześnie po raz kolejny o przyznanie koncesji. „Najważniejszą misją TVN24 jest zapewnienie widzom stałego dostępu do niezależnych, opartych na faktach i sprawdzonych informacji. Biorąc pod uwagę trwające półtora roku nieuzasadnione wstrzymywanie przez KRRiT decyzji o odnowieniu koncesji dla TVN24, musimy być gotowi na każdą ewentualność. Dlatego w lipcu br. został złożony wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana. Jeśli KRRiT nie wyda decyzji o przedłużeniu koncesji TVN24 do 26 września, dalsze nadawanie umożliwi, zgodnie z polskim i unijnym prawem, koncesja holenderska. Jednak ciągle wierzymy, że nie będziemy zmuszeni z niej skorzystać. Spełniamy wszelkie warunki, aby uzyskać rekoncesję w Polsce, apelujemy więc o jej niezwłoczne przyznanie” – czytamy.

Zarząd TVN: „Jesteśmy zdeterminowani, by bronić prawa do wolnych mediów”

W oświadczeniu podkreślono również, że uzyskanie holenderskiej koncesji w żaden sposób nie zmienia sytuacji TVN w kontekście nowelizacji ustawy medialnej. „Chcemy też z całą stanowczością podkreślić, że uzyskanie koncesji dla kanału TVN24 w Holandii w żaden sposób nie rozwiązuje problemu, z jakim mamy do czynienia w związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W obecnym kształcie uderza ona we wszystkie nasze kanały, w tym TVN, podważając wolność słowa, niezależność mediów oraz własność prywatną. Ponownie apelujemy do władz o odrzucenie tej szkodliwej nowelizacji. Jesteśmy też w pełni zdeterminowani, by bronić prawa naszych widzów i wszystkich Polaków do wolnych mediów i wolnego wyboru” – czytamy w oświadczeniu zarządu stacji.

Żr.: TVN