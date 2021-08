Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas obchodów Święta Wojska Polskiego odbiło się szerokim echem. Część komentatorów odebrało je jako zapowiedź weta wobec nowelizacji ustawy medialnej. Teraz głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Nowelizacja ustawy medialnej, która potocznie zyskała miano „lex TVN”, została ostatnio przegłosowana w Sejmie i trafiła do Senatu. Można spodziewać się, że tam zostanie odrzucona i ponownie wróci do Sejmu. Jeżeli zostanie przegłosowana, decyzję w kwestii jej ewentualnego podpisania podejmie prezydent.

Czy Andrzej Duda zdecyduje się na zawetowanie ustawy? Część komentatorów tak odebrała jego wypowiedź podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Prezydent poruszył temat sojuszy i międzynarodowych zobowiązań Polski oraz zapewnił, że będzie stał na straży „konstytucyjnych zasad”. „W tym także zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym” – stwierdził.

Andrzej Duda zawetuje ustawę medialną? Premier komentuje

O słowa prezydenta pytany był premier Mateusz Morawiecki. „Nie, nie zaskoczyła mnie wypowiedź prezydenta Dudy, ponieważ podzielamy z panem prezydentem wspólne wartości, wartości jak najbardziej opierające się o wolny rynek, o gospodarkę wolnorynkową i o wszystko to, co doprowadziło do sukcesu RP” – stwierdził.

Szef rządu zapewnił, że będzie starał się wszystkich przekonać do nowego prawa – zarówno w kraju, jak i za granicą. „Jednocześnie też pokazujemy argumenty nasze i wielokrotnie podczas konferencji prasowej podnosiłem argumenty związane z koniecznością uszczelnienia ustawy medialnej. Ona i dzisiaj obowiązuje, choć niestety transakcje, które miały miejsce w ostatnich kilku latach, pokazują, udowadniają, że ona jest łatwa do obejścia. Każde porządne, poważne państwo powinno mieć ustawy, które są szczelne, które nie pozwalają uciec z zapisów tam ujętych” – dodał.

Żr.: 300polityka