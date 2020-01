Na językach wszystkich znów są członkowie zespołu „Piękni i Młodzi”. „Fakt” dotarł do nagrania z awantury, do której doszło po sylwestrowym koncercie w Zakopanem. W wyniku bójki do szpitala trafiła nowa partnerka Dawida Narożnego.

„Piękni i Młodzi” to zespół, o którym jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Najpierw tworząca go para podjęła decyzję o rozstaniu. Ostatnio po imprezie sylwestrowej w Zakopanem doszło do bójki między ich aktualnymi partnerami. W jej wyniku nowa partnerka Dawida Narożnego trafiła na SOR.

Teraz „Fakt” dotarł do nagrania ukazującego ostrą wymianę zdań między uczestnikami awantury. Wszystko zaczęło się od reakcji Dawida Narożnego na imprezę z udziałem Magdaleny, która miała sprawować opiekę nad ich córką. „Gdzie jest moje dziecko?” – zapytała. Odpowiedź była bardzo gwałtowna: „Jest pod moją opieką. Jak była pod twoją, to ja się nie interesowałem, więc wypie***laj stąd” – powiedziała.

To był tylko początek awantury, która zakończyła się rękoczynami. Całą sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Nagranie bójki Pięknych i Młodych. Dotarliśmy do WIDEO 🛑[TYLKO U NAS]🛑Wstrząsające nagranie z bójki Pieknych i Młodych! Wyzwyska, rękoczyny i gaz pieprzowy… 😱 Opublikowany przez FAKT24.pl Czwartek, 9 stycznia 2020

Źr.: Facebook/FAKT24.pl