Do czerwca 2021 roku obowiązuje kontrakt Arkadiusza Milika z SSC Napoli. Polski napastnik negocjuje obecnie nową umowę, jednak do tej pory porozumienia nie widać. Tymczasem europejskie media informują o klubach zainteresowanych potencjalnym transferem Polaka. „The Sun” donosi, że Milika chciałby zobaczyć u siebie Manchester United, który jest gotowy zapłacić za Polaka nawet 60 milionów euro. Z kolei hiszpański „AS” poinformował, że napastnika chciałoby zobaczyć u siebie Atletico Madryt.

W takie rewelacje nie wierzy dziennikarz z Neapolu Claudio Russo. W rozmowie z WP Sportowe Fakty stwierdził, że ciężko uwierzyć, by te drużyny faktycznie były zainteresowane pozyskaniem Milika. „Faktycznie ciężko uwierzyć, bo Atletico w czerwcu zgłosi się przecież po Edisona Cavaniego. A Manchester United też traktujemy jako ich plotkę” – powiedział.

Dziennikarz zaznaczył jednak, że jeśli Czerwone Diabły faktycznie zaoferowałyby 60 milionów euro za Milika, z pewnością dojdzie do transferu. Według Claudio Russo, „strata Milika za darmo byłaby skandaliczna”. „Jeśli naprawdę Anglicy złożą taką ofertę, o jakiej piszą tam media, to prezydent Aurelio de Laurentiis osobiście zaniesie Arka do Manchesteru” – powiedział.

Źr.: WP Sportowe Fakty