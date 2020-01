„Najgorszy pedofil w Anglii” to Richard Huckle, który w więzieniu Full Sutton odsiadywał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy ujawnili, w jaki sposób zamordowano mężczyznę w jego własnej celi.

Strażnicy znaleźli zwłoki 33-latka w jego celi jeszcze w październiku 2019 r. Pedofil wykorzystał seksualnie prawie 200 malezyjskich dzieci. Huckle przyznał się do 71 zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. W 2016 r. sąd skazał go na karę 22 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności.

Czytaj także: „SE”: Zabójca Pawła Adamowicza chce ogromnego odszkodowania od państwa!

Mężczyzna dokonywał swoich przestępstw w latach 2006–2014 na terenie Malezji, gdzie przebywał jako wolontariusz. Co więcej, śledczy odkryli, że pedofil przygotowywał nawet „podręcznik”, w którym chciał uczyć, jak wykorzystywać seksualnie dzieci i nie dać się złapać. Swoimi radami dzielił się także w tzw. darknecie. Chwalił się zdjęciami i filmami wykorzystywanych dzieci i mówił, że ubogie dzieci z Malezji są „łatwiejszym celem” niż te z Zachodu.

Czytaj także: Ziobro kpi z opinii Komisji Weneckiej. „Parodia opinii”

W październiku ubiegłego roku pedofil został zamordowany w jego własnej celi. Śledczy dopiero teraz ujawnili drastyczne szczegóły zabójstwa. Okazuje się, że sprawca najpierw dźgnął 33-latka prowizorycznym ostrym narzędziem, a następnie udusił go przy pomocy struny od gitary. Wiadomo, że śledczy zatrzymali 29-letniego podejrzanego, ale na razie policja nie ujawnia więcej szczegółów.

Źr. o2.pl