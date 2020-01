Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Warchoł negatywnie ocenili opinię wydaną przez Komisję Wenecką, której przedstawiciele przebywali niedawno w Polsce na zaproszenie Tomasza Grodzkiego. Minister sprawiedliwości kpiąco określił tę opinię mianem „parodii”.

Zbigniew Ziobro odniósł się do opinii Komisji Weneckiej. „Pojawiła się informacja o dokumencie, który można nazwać parodią opinii Komisji Weneckiej. Trudno bowiem traktować ten dokument poważnie i formalnie. Kategorie parodii czy tragikomedii, która jest związana z tym, co można tam przeczytać, wpisują się chyba najlepiej w opis, jeśli ktoś chciałby podjąć ambitne zadanie merytorycznej oceny tego, co tam można znaleźć.” – powiedział minister sprawiedliwości.

Czytaj także: Mazurek: „Dlaczego opluwacie Nasz Polski Dom?”

💬 – Niech nas nikt nie poucza, że jest lepszy, mądrzejszy, że ma bardziej ugruntowane zaplecze cywilizacyjne, kulturowo-prawne. To źle brzmi i źle się kojarzy. To są akcenty obrażające nas, Polaków. Nigdy nie przyjmiemy takiej narracji. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 16, 2020

„To, co przebija z tego dokumentu, to segregacja.” – kontynuował Ziobro. „Pojawia się ona w różnych systemach prawnych. Ale to, co proponują autorzy opinii Komisji Weneckiej wpisuję się w narrację, którą miałem okazję słyszeć czasami z ust ministrów sprawiedliwości krajów tzw. starej UE. Pouczali mnie z poczuciem wyższości i buty w głosie, że oni są przedstawicielami dojrzalszej demokracji. I dlatego ich obywatelom wolno więcej niż Polakom.” – mówił minister. Zapewnił, też że nigdy nie pozwoli na to, aby Polacy byli traktowani w ten sposób.

Ziobro: „Niech nikt nas nie poucza”

„Niech nas nikt nie poucza, że jest lepszy, mądrzejszy, że ma bardziej ugruntowane zaplecze cywilizacyjne, kulturowo-prawne. Ponieważ to źle brzmi, źle się kojarzy i to są akcenty obrażające Polaków.” – mówił Ziobro. „My nigdy nie przyjmiemy takiej narracji. Widocznej też w tzw. dokumencie przedstawionym przez nieformalne gremium, które było w Polsce powołując się na legitymację Komisji Weneckiej. Że nam nie wolno czegoś, co wolno innym.” – stwierdził.

Minister zwrócił przy tym uwagę, że są kraje, w których sędziów powołują przedstawiciele parlamentu, a nawet wprost władzy wykonawczej. „Chciałbym wszystkim tym mędrcom, pyszałkom, którzy przyjeżdżają z nadęciem do Polski (…) powiedzieć. Tego rodzaju tony obraźliwe nigdy nie zostaną przez Polskę zaakceptowane.” – dodał Ziobro.

Czytaj także: Hołownia nie otrzymał komunii. Jest oświadczenie parafii

Źr. rmf24.pl