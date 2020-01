Zbigniew Girzyński zdecydowanie skrytykował działania Zbigniewa Ziobry dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Poseł PiS zarzucił ministrowi sprawiedliwości, że niektóre jego pomysły są „szkodliwe dla państwa”.

Zbigniew Girzyński na antenie TVN24 krytycznie wypowiedział się o tajnych listach poparcia do KRS. „To jest błąd ministra. Błędna jest próba, bo być może on rzeczywiście taką próbę przeprowadza – że byli źli sędziowie ci z Platformy, to teraz powołamy tych dobrych z Prawa i Sprawiedliwości. To jest błędne myślenie.” – mówił poseł PiS.

Polityk stwierdził, że tego typu działania są „szkodliwe dla państwa”. „Nawet gdyby uznać rację ministra Ziobry, to nie jest w stanie tego przeprowadzić, bo takiej liczby sędziów gotowych na tego typu działania nie znajdzie.” – zauważył Girzyński.

Girzyński krytycznie też o Dudzie

Co więcej poseł PiS skrytykował nawet ostatnie dosadne wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o sędziach. Girzyński stwierdził, że gdyby jego prezydent zapytał o opinię, to sugerowałby „łagodzenie języka”. „Jeżeli prezydent chce skutecznie walczyć o reelekcję, a ja bardzo mu kibicuję i będę zachęcał, żeby na niego głosować, to sugerowałbym, żeby uderzał w nieco inne tony.” – powiedział.

Poseł PiS dodał, że Andrzej Duda podczas kampanii wyborczej może „uwieść centrowy elektorat tylko pod warunkiem, że będzie używał trochę innych argumentów”.

