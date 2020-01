Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej gazecie „Financial Times”, w którym nie zabrakło bardzo mocnych słów pod adresem Władimira Putina. Polski prezydent oskarżył swojego rosyjskiego odpowiednika o rozsiewanie kłamstw historycznych.

Wywiad w „Financial Times” ukazał się w przeddzień Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie, na którym nie pojawi się Andrzej Duda. Polski prezydent zdecydował się na bojkot wydarzenia po tym, jak organizatorzy odmówili mu prawa głosu. Jednocześnie z przemówieniem wystąpi Władimir Putin, który w ostatnim czasie ostro krytykował Polskę, którą oskarżał o rzekomy udział w rozpętaniu II wojny światowej.

Czytaj także: Małgorzata Kidawa-Błońska wprawiła w zachwyt wyborców PiS. „Jemu zależy tylko na Polsce”

„Słowa Władimira Putina są całkowitym wypaczeniem prawdy historycznej.” – stwierdził dosadnie Duda w rozmowie opublikowanej na łamach „FT”. „Nadajemy temu bardzo bezpośrednią nazwę. Jest to ideologia, jest to rodzaj poststalinowskiego rewizjonizmu.” – mówił.

Duda: „Nie możemy tego zaakceptować”

„Niektórzy twierdzą, że jest to propagandowe, hybrydowe działanie wojenne.” – mówił prezydent. „Niektórzy eksperci uważają, że słowa Putina są używane na potrzeby wewnętrznej propagandy. Dla nas to bez różnicy. Liczy się to, że kłamstwa historyczne są rozpowszechniane na całym świecie. Absolutnie nie możemy tego zaakceptować.” – podkreślił Andrzej Duda.

Polski prezydent odniósł się również do Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie, w którym nie weźmie udziału. Duda podkreślił, że bojkot wydarzenia nie ma związku z jakichkolwiek nieporozumień z państwem Izrael, bo to nie państwo organizuje to wydarzenie. Podkreślił, że jest to inicjatywa prywatnej organizacji kierowanej przez związanego z Kremlem oligarchę Wiaczesława Mosze Kantora.

Czytaj także: Wałęsa: „Tylko Schetyna jest w stanie uratować PO i wygra wybory”

„Szczerze mówiąc, w tym kontekście moja nieobecność w Yad Vashem jest protestem przeciwko wypaczaniu historii przez rosyjskiego prezydenta.” – zaznaczył Duda.

Źr. rmf24.pl