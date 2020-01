Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z „Faktami” TVN. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta chciała skrytykować prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a tymczasem jej dalsza wypowiedź wprawiła w zachwyt partię rządzącą.

Politycy czołowych partii muszą uważać na to, co mówią przed kamerami. Czasami wystarczy drobny błąd, by sprawić swojemu konkurentowi wielki prezent. Ostatnio przekonała się o tym na własnej skórze Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kandydatka największej partii opozycyjnej w Polsce na prezydenta wypowiedziała się dla „Faktów” TVN. W jej ocenie obecne władze nie potrafią prowadzić skutecznej polityki zagranicznej. Następnie stwierdziła, że prezydent Andrzej Duda nie potrafi podjąć samodzielnie żadnej decyzji.

Zasugerowała tym silny związek prezydenta z PiS, a zwłaszcza z prezesem rządzącej formacji. – Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie i Europie. Jemu zależy tylko na Polsce – powiedziała.

Internauci błyskawicznie wycięli wspomniany fragment rozmowy. Jak się łatwo domyślić, wideo z Kidawą-Błońską spodobało się zwłaszcza sympatykom PiS i przeciwnikom PO. Wkrótce zareagowali na nie politycy partii rządzącej. – Wreszcie, Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała coś z sensem. Wniosek dla sztabu jest prosty, mniej promptera i dać mówić – napisała Beata Mazurek.

-Potwierdzam, że Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo zależy na Polsce. Zrobi wszystko, by Polakom żyło się lepiej i bezpiecznie, a pozycja Polski była coraz bardziej znacząca – dodała eurodeputowana.

-Jaka to piękna różnica wobec Marszałka Grodzkiego i reszty opozycji, która nawet doniesie na swój kraj dla swoich interesów politycznych – żartuje Kazimierz Smoliński z PiS.

Źródło: Twitter, TVN