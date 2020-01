Dotychczasowe badania sondażowe wskazywały, że zdecydowanym faworytem wiosennych wyborów jest prezydent Andrzej Duda. To się jednak zmieniło – tak przynajmniej sugerują wyniki zaprezentowane przez Wirtualną Polskę. Najnowszy sondaż IBSP potwierdza zdecydowaną przewagę prezydenta w I turze, jednak w II poparcie pomiędzy kandydatami rozkładają się niemal idealnie na pół…

Kampania do wyborów prezydenckich jeszcze nie wystartowała, przynajmniej oficjalnie. Nie przeszkadza to jednak mediom w przeprowadzaniu kolejnych badań sondażowych. Zdecydowana większość z nich potwierdza, że obecny prezydent ma najwyższe poparcie wśród wszystkich kandydatów. Wszystko wskazuje również, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie druga tura. A w niej nie będzie już tak łatwo…

Przynajmniej tak wskazuje najnowszy sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych dla Wirtualnej Polski i programu „Newsroom”. W pierwszej turze Andrzej Duda (43,73 proc.) wyraźnie wygrywa z Małgorzatą Kidawą-Błońską (26,61 proc.). Pozostali kandydaci uzyskują jednocyfrowe wyniki: Szymon Hołownia (9,56 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (7,77 proc.), Robert Biedroń (7,26 proc.) i Krzysztof Bosak (5,07 proc.).

W drugiej turze dochodzi jednak do zaciętego pojedynku. Małgorzata Kidawa-Błońska przejmuje zdecydowaną większość elektoratu kandydatów opozycyjnych i uzyskuje wynik 49,91 proc., to niewiele mnie od prezydenta Andrzeja Dudy (50,09 proc.).

W styczniowym sondażu @IBSP_PL dla @wirtualnapolska i Stan Polityki @AndrzejDuda z dużą przewagą przed @M_K_Blonska w I turze, z kolei starcie w II turze bez wyraźnego faworyta. Trzecie miejsce wciąż dla @szymon_holownia. Więcej na Stan Polityki.https://t.co/pKscccoDXw — Stan Polityki (@StanPolityki) January 19, 2020

Internauci komentują sondaż IBSP. Przypominają o wpadce firmy…

Czy powyższe wyniki zmobilizują elektorat opozycji? Prawdopodobnie liczy na to Platforma Obywatelska. Na oficjalnym koncie partii w mediach społecznościowych pojawił się wpis zagrzewający do walki przed zbliżającą się kampanią wyborczą.

Komentatorzy polskiej sceny politycznej są jednak zdecydowanie bardziej ostrożni od polityków. Przypominają oni o wpadce IBSP. To właśnie ta sondażownia przewidywała zwycięstwo Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomina o tym m.in. Rafał Ziemkiewicz z „Do Rzeczy”.

Bez jaj. „IBSP” – czyli były pijarowiec PO. Wyskakuje co raz z sensacyjnymi „sondażami” w których opozycja wygrywa równie miażdżąco, jak miażdżąco potem przegrywa w realu. https://t.co/02xgs0kBPL — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) January 19, 2020

Sceptycznie do wyników IBSP podchodzi również Dominika Długosz z Newsweek.pl. „Ten sondaż gdzie brakuje 1% MKB do pokonania PAD, to zrobiła ta instytucja co prorokowała, że KE wygra wybory do Parlamentu Europejskiego a KO będzie miała ponad 30%?” – napisała.

Ten sondaż gdzie brakuje 1% MKB do pokonania PAD, to zrobiła ta instytucja co prorokowała, że KE wygra wybory do Parlamentu Europejskiego a KO będzie miała ponad 30%? — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) January 19, 2020

Sondaż przypomina również Michał Olech z portalu 300polityka.pl.

Jest nowy IBSP. No więc konsekwentnie przypominam https://t.co/yi1scoXute — Michał Olech (@MichalOlech) January 19, 2020

Źródło: WP/ #Newsroom, Twitter