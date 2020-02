Andrzej Duda kontynuuje objazd po mniejszych miastach, w których spotyka się z mieszkańcami. Wczoraj uczestniczył w spotkaniu w Lubartowie, podczas którego oficjalnie ogłosił walkę o reelekcję w wyborach prezydenckich. Na sali doszło też do incydentu z udziałem młodego człowieka.

Podczas spotkania z prezydentem w Lubartowie do miejsca, z którego można było zadawać pytania podszedł młody mężczyzna z transparentem wzywającym do ochrony klimatu. Na początku prezydent odpowiadał, ale po chwili ochroniarze błyskawicznie odebrali mu transparent i próbowali wyprowadzić z sali. Wtedy dostrzegł to Andrzej Duda, który postanowił osobiście interweniować.

Czytaj także: Marszałek Grodzki alarmuje: „Dryf Polski w kierunku wschodnich, autorytarnych dyktatur przyspieszył”

Prezydent zszedł z mównicy i podszedł do młodego człowieka. Zwrócił mu transparent i umożliwił dalsze zadawanie pytań, na które odpowiadał. Duda oznajmił, że młodzież ma prawo zadawać pytania i domagać się tego, aby realizować politykę, która „w istocie prowadzi także do unowocześnienia kraju”.

„Są dwie rzeczy, o które musimy zadbać, to jest z jednej strony klimat, ale to jest także powietrze, bo to są dwie różne sprawy, zwłaszcza powietrze w wielkich miastach.” – mówił Duda, cytowany przez Radio ZET. „To jest naprawdę poważny problem, który dotyka wielu ludzi, a młodzież myśli o swojej przyszłości i myśleć o ich przyszłości to także i nasz obowiązek.” – dodał.

Incydent na spotkaniu z #AndrzejDuda2020. Młody człowiek rozwinął transparent z napisem "Chroń klimat, chroń ludzi". pic.twitter.com/i0cuL8UGlS — Dominik Gołdyn (@dominikgoldyn) February 5, 2020

Prezydent przyznał, że „dzisiaj mamy problem, ponieważ przez 40 lat w czasach, kiedy nie byliśmy państwem w pełni wolnym i w pełni suwerennym (…) stworzono energetykę opartą na węglu”. „To jest prawda, że musimy dzisiaj w zdecydowany sposób dokonywać przekształcenia naszego sektora energetycznego po to, żeby był on sektorem bardziej sprzyjającym klimatowi.” – powiedział Andrzej Duda.

Czytaj także: Byli prezesi TK krytykują Andrzeja Dudę. „Jest prezydentem wyłącznie PiS-u”

Źr. radiozet.pl; twitter