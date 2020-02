Gdy mamy prezydenta, premiera, Sejm i Senat a de facto rządzi zwykły poseł to jest to zaprzeczenie demokracji.Gdy dołożyć do tego podpis prez. dewastujący sądy to oznacza, że dryf Polski w kierunku wschodnich, autorytarnych dyktatur przyspieszył.Trzeba zawrócić z tej drogi w maju