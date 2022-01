Ciąg dalszy kontrowersyjnej gali MMA-VIP firmowanej przez Marcina Najmana oraz Andrzeja Zielińskiego, znanego również jako „Słowik”. Głos w tej sprawie znowu zabrał największy krytyk przedsięwzięcia, Krzysztof Stanowski.

„Z ostatniej chwili. Marcin Najman oficjalnie przedstawia miasto, w którym odbędzie się obrosła dużymi kontrowersjami Gala MMA-VIP 4. Impreza organizowana we współpracy z byłym bossem mafii pruszkowskiej ma mieć miejsce w hali sportowej WOSiR w Wieluniu. Tuż po ogłoszeniu informacji, w internecie pojawiła się petycja przeciwko jej organizacji” – podał dziś serwis wielun.naszemiasto.pl.

Najman opublikował również wideo w serwisie YouTube, w którym powiedział, że gala ma zostać zorganizowana właśnie w Wieluniu.

Po tej informacji nie trzeba było długo czekać na reakcję… Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz mocno krytykuje przedsięwzięcie Najmana, który wcześniej firmował galę osobą Andrzeja Zielińskiego, znanego również jako „Słowik”, czyli byłego gangstera związanego z grupą pruszkowską.

Stanowski: czy to prawda?

Stanowski zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Twitter, w którym zwrócił się do przedstawicieli miasta Wieluń. Zapytał o to, czy miasto faktycznie chce zorganizować galę MMA-VIP. „Dzień dobry @wielunpl, @kochamwielun – czy to prawda, że wasze miasto zhańbi się organizacją gali, której twarzą jest były szef mafii pruszkowskiej, Andrzej Z. „Słowik”? Byłbym wdzięczny za odpowiedź. Mieszkańcy też mogliby dać znać, co się o tym mówi. Są jacyś radni na TT?” – napisał.

Dzień dobry @wielunpl, @kochamwielun – czy to prawda, że wasze miasto zhańbi się organizacją gali, której twarzą jest były szef mafii pruszkowskiej, Andrzej Z. "Słowik"? Byłbym wdzięczny za odpowiedź. Mieszkańcy też mogliby dać znać, co się o tym mówi. Są jacyś radni na TT? — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 20, 2022

W kolejnym wpisie Stanowski oznaczył z kolei wicestarostę wieluńskiego, Krzysztofa Dziubę. Ten błyskawicznie zareagował i wyraził swój sprzeciw wobec potencjalnej organizacji gali.

Panie Redaktorze niestety nie mam wpływu na to co robi burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, który włada halą gdzie ma odbyć się gala. Stanowczo sprzeciwiam się organizacji mafijnej gali w mieście, w którym mieszkam.

Szacunek dla Pana za materiały w tej sprawie. — Krzysztof Dziuba (@KrzyDziuba) January 20, 2022

Myślałem, że już niewiele może mnie zaskoczyć w z seri dziwnych decyzji burmistrza, ale jednak… spływają do mnie głosy, równie zaskoczonych głupotą włodarza, mieszkańców. Zapewniam, że nie zostawimy tak tego! — Krzysztof Dziuba (@KrzyDziuba) January 20, 2022

„Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec organizacji w Wieluniu gali, której twarzą ogłoszony został Andrzej Z. pseudonim Słowik – boss mafii pruszkowskiej. Wzywam Burmistrza Wielunia do zerwania umowy na wynajem hali pod organizację tego wydarzenia” – napisał Dziuba w innym wpisie.