Marcin Najman ma za sobą ostatnią walkę w karierze. Podczas zorganizowanej przez siebie gali MMA-VIP przegrał z Szymonem Wrześniem, znanym jako „Taxi Złotówa”. Dziś zawodnik potwierdził, że nie zamierza już wracać na ring.

Marcin Najman podczas zorganizowanej przez siebie gali zmierzył się w walce wieczoru z Szymonem Wrześniem, youtuberem, znanym szerzej jako „Taxi Złotówa”. Podczas pierwszej rundy „El Testosteron” spisywał się nadspodziewanie dobrze. W drugiej jednak wyraźnie stracił siły i nie był w stanie bronić się przed ciosami rywala. Ostatecznie sędzia musiał przerwać pojedynek.

Najman musiał więc uznać zwycięstwo rywala. Dziś jeszcze raz podziękował szczególnie kibicom, którzy wykupili dostęp do gali. „Jesteśmy już po mojej pożegnalnej gali, mojej pożegnalnej walce. (…) Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym kibicom, którzy wykupili legalny dostęp PPV. Było was naprawdę całe mnóstwo i każdemu z osobna bardzo, bardzo dziękuję” – powiedział.

Najman: „Dzisiaj będę dawał szansę innym”

Zawodnik nie ukrywał, że początek walki był po jego myśli. Nie jest w stanie jednak oszukać swojego wieku. „Jeśli chodzi o sam przebieg walki to dopóki miałem tlen to wszystko przebiegało chyba całkiem dobrze. Po pierwszej rundzie na kartach punktowych u dwóch sędziów, jak się dowiedziałem, było 10:8 dla mnie, natomiast ja już nie oszukam mojej metryk” – powiedział Najman. „Takich rzeczy się już w tym wieku po prostu nie da robić. Zaczął mnie trafiać wtedy, jak straciłem kondycję, taka jest przecież prawda i tu nie ma co się oszukiwać” – dodał.

Najman potwierdził, że jego decyzja o zakończeniu kariery się nie zmienia. „W ostatnich 15 miesiącach stoczyłem 5 walk. Dwie wygrane, dwie przegrane, jedna dyskwalifikacja. I dzisiaj potwierdzam wam, że mówię: dość. Dzisiaj będę dawał szansę innym, a ja będę się już teraz tylko przyglądał i im kibicował” – mówił.

Źr.: YouTube/MMA-VIP