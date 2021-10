Marcin Najman wrzucił na Twitterze film, do którego dołączył krótki wpis. Zwrócił się w nim do byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.

Marcin Najman i Zbigniew Boniek regularnie stosują wobec siebie zaczepki w mediach społecznościowych. Rozpisują się o tym media. Niedawno Najman zażartował ze sprawy podsłuchów w PZPN i zwrócił się bezpośrednio do byłego prezesa. Zapytał go bowiem o to, „o co chodzi z tym podsłuchem w kaloryferze”.

Boniek rzecz jasna nie pozostał dłużny. Odpowiedział Najmanowi i nawiązał do jego przegranych walk, w których zawodnik poddawał pojedynki klepiąc w matę. „Pytaj u źródła. Ja się nazywam Zbigniew Boniek. Ps. Koncentruj się na walce, bo może być kolejne odklepanie” – napisał były szef polskiej federacji piłkarskiej.

Najman najwidoczniej uznał te słowa za pewną zniewagę, ponieważ zamieścił na Twitterze wymowne nagranie. Widać na nim, jak sportowiec ćwiczy walkę z cieniem. Wymachuje rękami, chcąc w ten sposób pokazać, w jak dobrej jest dyspozycji. Do nagrania dołączył krótki wpis skierowany rzecz jasna w stronę Zbigniewa Bońka.

„Zibi!!! Where are you!?” – napisał Marcin Najman na swoim profilu społecznościowym.

Zibi !!! Where are you!? pic.twitter.com/a1mJ5a8Ujk — Marcin Najman (@MarcinNajman) October 17, 2021

Pod nagraniem, które zamieścił Najman zaroiło się rzecz jasna od komentarzy. Wiele z nich było wyjątkowo zabawnych i utrzymanych w mocno ironicznym tonie. „To są te kocie ruchy. Ostry cień mgły bez szans” – napisał jeden z komentujących. „Dobrze że powietrze nie może ci oddać, bo byś klepał” – dodał kolejny.