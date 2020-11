Marcin Najman nie ma ostatnio dobrej prasy, bo ostatnia jego walka zakończyła się skandalem, o który obwiniono właśnie jego. FAME MMA ogłosiła, że wyklucza dalszą współpracę z zawodnikiem i dodatkowo nałoży na niego karę finansową. Tymczasem sam zainteresowany nie składa broni i już zapowiedział, że odbędzie jeszcze co najmniej jedną walkę.

Walka Najmana i „Don Kasjo” wywołała ogromne kontrowersje. Mimo że odbywała się w formule bokserskiej, Najman najpierw powalił rywala na deski, a następnie próbował go kopnąć. Sędzia zdecydował się na przerwanie pojedynku a „El Testosteron” został zdyskwalifikowany. Co więcej – decyzją FAME MMA dyskwalifikacja jest dożywotnia.

Już wtedy zawodnik zdradził, że po zakończeniu pojedynku otrzymał propozycje od dwóch największych organizacji MMA w Polsce. Wówczas twierdził, że nie podjął jeszcze decyzji. Wygląda jednak na to, że sytuacja się zmieniła. We wpisie na Facebooku Najman poinformował, że przyjmie jedną z ofert.

Najman stoczy kolejną walkę?

Te informacje zdają się potwierdzać. „Chciałbym wam powiedzieć, że już dziś jestem w bardzo zawansowanych rozmowach na temat mojego pożegnalnego występu, pożegnalnej gali bo absolutnie nie w taki sposób będę się żegnał ze sportem (…), zawsze na swoich zasadach wszystko robię i również na swoich zasadach takie zakończenie kariery odbędę” – powiedział cytowany przez mmarocks.pl.

„Niewykluczone, że już w najbliższą sobotę będzie ogłoszona moja pożegnalna walka, wielki hit na który myślę czeka cała Polska, ale nie chcę wychodzić przed szereg bo jeszcze przed nami zostało kilka kwestii do ustalenia” – dodał Najman. „Bardzo was proszę, żebyście przynajmniej spróbowali być obiektywni w ocenie tego wszystkiego co się wydarzyło przed, w trakcie i po walce” – apelował.

Źr. mmarocks.pl