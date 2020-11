Marcin Najman ogłosił, że zbliża się do końca kariery związanej ze sportami walki. W sieci zamieścił nagranie, w którym zapowiedział swoją ostatnią walkę. Nie będzie współpracował z innymi organizacjami MMA – zorganizuje ją sam.

Pojedynek Marcina Najmana z „Don Kasjo” odbił się szerokim echem. Najman został zdyskwalifikowany i usunięty z FAME MMA, która dodatkowo zapowiedziała kroki prawne wobec zawodnika. Dla niego samego walka z „Don Kasjo” miała być jednak ostatnią w karierze, jednak po pojedynku zmienił zdanie.

Najman tuż po walce poinformował, że odezwały się do niego dwie największe organizacje MMA w Polsce. Jak sam twierdzi, miały to być Celtic Gladiator i FEN, które chciały zorganizować jego pożegnalną walkę. Ostatecznie zawodnik jednak chce zorganizować wydarzenie sam.

Teraz Marcin Najman poinformował o szczegółach. „Miałem dwie konkretne propozycje, ale żadnych dalszych rozmów już nie będzie. Moją pożegnalną walkę zorganizują moi partnerzy biznesowi. To oni przetłumaczyli mi, bym przestał nabijać kabzę innym. Pojedynek odbędzie się w styczniu. Będzie to walka w formule MMA lub starcie bez reguł, bo coś takiego też rozważamy. A dlaczego w styczniu? By się nie roztrenować. Chcę podtrzymać formę, a jak sami widzieliście, obalenia wychodzą mi całkiem całkiem” – powiedział, nawiązując do ostatniego pojedynku.

Najman wskazał ostatniego rywala?

Marcin Najman zapowiedział, że jego ostatnia walka odbędzie się podczas gali studyjnej. „To będą cztery pojedynki, które będzie można zobaczyć oczywiście w formacie PPV. Nie zabraknie tam moich przyjaciół. Nie zabraknie tortu, konfetti. Atrakcją dla widzów będzie też koncert. Bo to nie będzie tylko pożegnalna walka Marcina Najmana. To będzie pożegnalna gala Marcina Najmana – wydarzenie, które na pewno zapamiętacie na długo. I jestem przekonany, że właśnie taka gala będzie odpowiednim zakończeniem mojej długiej, 23-letniej przygody ze sportami walki” – powiedział.

A kto będzie ostatnim rywalem zawodnika? Marcin Najman zdradził, że może być to Szymon Wrzesień, youtuber znany jako „Taxi Złotówa”. Od dłuższego czasu zabiega on o pojedynek z Najmanem.

