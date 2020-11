To z pewnością nie jest sondaż, który ucieszy Jarosława Kaczyńskiego. Niemal 70 procent badanych uważa, że wicepremier i szef komitetu do spraw bezpieczeństwa powinien zostać zdymisjonowany. Tak wynika przynajmniej z sondażu Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24.

Jarosław Kaczyński od niedawna jest wicepremierem i szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa. Prezes PiS wszedł więc do rządu, dzięki czemu udało się zażegnać kryzys w Zjednoczonej Prawicy, który niemal doprowadził do rozpadu koalicji. Wygląda jednak na to, że ta decyzja nie spodobała się Polakom.

Jak wynika z sondażu Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24, aż 69 procent respondentów jest zdania, że Jarosław Kaczyński powinien zostać zdymisjonowany. Zaledwie 19 procent badanych uważa, że prezes PiS powinien pozostać na rządowym stanowisku a 12 procent nie ma zdania w tej kwestii.

Nieco łagodniej Polacy oceniają pracę całego rządu Mateusza Morawieckiego, jednak tutaj również trudno mówić o dobrych wieściach dla Prawa i sprawiedliwości. 61 procent badanych oceniło działania rządu negatywnie a 32 procent pozytywnie. 7 procent badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Czytaj także: Ardanowski podjął decyzję! „Nie zmieniłem zdania ws. „Piątki dla zwierząt”

Źr.: TVN24