Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Ugrupowanie odnotowało wzrost o ponad 4 punkty procentowe w stosunku do badania z listopada. Poza Sejmem znalazła się Konfederacja.

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się obecnie – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na partię rządzącą zagłosowałoby 33 proc. badanych – to wzrost o 4,3 pkt proc. w stosunku do analogicznego badania z listopada. Spadek o 2,4 pkt proc. zaliczyła natomiast Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 22,3 proc. osób.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajął ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Uzyskał on 11-procentowe poparcie – to wynik o 0,3 pkt proc. gorszy niż miesiąc temu. Wzrosty odnotowały za to Lewica i PSL. Lewica uzyskała 7,1 proc. poparcia (wzrost o 0,1 pkt proc.), natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe 6,1 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazła się za to Konfederacja, która zdobyła 4,9 proc. poparcia. W sondażu uwzględniono również Agrounię, czyli ogólnopolski ruch rolników, który w ostatnich miesiącach organizował głośne protesty. Uzyskał on 2-procentowe poparcie.

Czytaj także: Burza po nagraniu z Sejmu. Marszałek usłyszała: „Elżbieta, jest prośba szefa” [WIDEO]

Źr.: Onet