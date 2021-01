Tylko cztery partie dostałyby się do Sejmu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Najwyższy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, ale największy wzrost notuje Polska 2050.

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Na partię rządzącą chciałoby zagłosować 32,5 proc. badanych, co stanowi spadek o 1,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która straciła aż 4 pkt proc. Na największe ugrupowanie opozycyjne chciałoby zagłosować 21 proc. respondentów. Trzecie miejsce zajmuje Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni notuje 4-punktowy wzrost poparcia i uzyskało 16 proc. głosów.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z 10-procentowym poparciem. Progu wyborczego nie przekroczyłaby ani Konfederacja (4,6 proc. poparcia) ani Polskie Stronnictwo Ludowe (3,6 proc. poparcia).

Źr.: RMF FM