Szokujące wyznanie na antenie TOK FM. Piotr Najsztub podzielił się wizją, która wywołała oburzenie w sieci. – Ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Donald Tusk podszedł do Morawieckiego i dał mu w pysk. Tak po prostu, tak po ludzku – stwierdził.

O tym, że Piotr Najsztub nie należy do zwolenników obecnej władzy nikogo nie trzeba przekonywać. Dziennikarz był „bohaterem” wielu materiałów TVP, w których piętnowano m.in. potrącenie 77-letniej kobiety przez niego.

W ostatniej audycji TOK FM, w rozmowie z Magdaleną Chrzczonkowską i Tomaszem Piątkiem podzielił się zdumiewającą refleksją. – Ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Donald Tusk podszedł do Morawieckiego i dał mu w pysk. Tak po prostu, tak po ludzku. Co się Morawieckiemu należy za nieustanne szczucie – ocenił.

Goszczący w audycji Tomasz Piątek zadrwił, że powinno się najpierw poprosić Morawieckiego o zdjęcie okularów. – Tusk jest grzeczny i gramatyczny – ocenił Najsztub. Po chwili dodał, że jego zdaniem nastał czas na „niekonwencjonalne metody”.

Z kolei Chrzczonkowska podkreśliła, że gdyby znajdowała się na miejscu Tuska mogłaby nie zapanować nad emocjami wobec Jacka Kurskiego. – Za chwilę nam się pomyli, czy to Putin rozpoczął wojnę czy Donald Tusk, bo to nie jest do końca jasne. (…) W tym sensie byłabym za tym, żeby doszło do rękoczynów w kontekście Jacka Kurskiego, ale nie wiem, czy Mateusza Morawieckiego, bo nie wiem, który za czym stoi – powiedziała.

– Jacek Kurski powinien chodzić już i chyba będzie chodzić w motocyklowym kasku z hełmem na twarzy, bo inaczej jego policzki cały czas byłyby czerwone, potem żółte, potem sine, potem zielone, a potem by mu odpadły – odparł Najsztub.