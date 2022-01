Zarzuty zabójstwa, oszustwa, sprawstwa kierowniczego przy oszustwie mienia znacznej wartości usłyszał 43-latek zatrzymany przez policjantów stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. On i jego trzej kompani w wieku 38, 64 i 72 lat, którzy również usłyszeli zarzuty w ocenie śledczych nakłaniali starsze osoby do przepisywania mieszkań, a później je uśmiercali. Odpowiedzą, m.in. za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, oszustwo mienia znacznej wartości oraz usiłowanie oszustwa.

Policjanci prowadząc śledztwo dotyczące usiłowania handlu bronią palną bez wymaganego zezwolenia, ustalili, że zatrzymany na początku ubiegłego roku mężczyzna, który od marca 2020 roku do stycznia 2021 roku nakłaniał jedną z osób do nabycia lub pośredniczenia w nabyciu broni palnej, miał związek z ludźmi, którzy nakłaniali starsze osoby do przepisywania należących do nich mieszkań. W tym procederze mieli uczestniczyć również 38, 43, 64 i 72-latek.

Wszystkich zatrzymano podczas działań, jakie w połowie grudnia przeprowadzili na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego stołeczni funkcjonariusze. Wspierali ich koledzy z CPKP BOA oraz innych wydziałów i jednostek podlegających pod Komendę Stołeczna Policji.

Jak ustalili w trakcie prowadzonego śledztwa policjanci, zatrzymani mężczyźni najpierw nakłaniali starsze osoby do przekazywania im swoich mieszkań, a następnie przygotowywali niezbędne dokumenty. Po dokonaniu niezbędnych formalności zatrzymani udzielali właścicielom przejmowanych mieszkań skażonego alkoholu, doprowadzając do ich zgonów. W ten sposób doprowadzili do śmierci sześciu osób, które wcześniej przepisały im swoje mieszkania. W trzech kolejnych przypadkach, mimo podania skażonego alkoholu poszkodowanym, osoby przeżyły.

Mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty. 43-latek będzie odpowiadał za sześciokrotne zabójstwo, oszustwo mienia znacznej wartości, sprawstwo kierownicze przy oszustwie mienia znacznej wartości oraz usiłowanie zabójstwa i usiłowanie oszustwa. Za zabójstwo i oszustwo mienia znacznej wartości odpowie 64-letni zatrzymany, a za podwójne usiłowanie zabójstwa, usiłowanie oszustwa oraz usiłowanie oszustwa mienia znacznej wartości 38-latek. Wszyscy decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

