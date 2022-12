We wtorek w Przemyślu miał miejsce napad na bank. Sprawczynią okazała się 26-letnia Ukrainka, który przy użyciu noża sterroryzowała jedną z pracownic. Kobietę ujęli inni pracownicy banku przy pomocy klientów.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w placówce PKO przy ul. Mickiewicza w Przemyślu. Napad na bank wyglądał w ten sposób, że młoda kobieta wkroczyła do placówki i przyłożyła nóż do szyi jednej z pracownic domagając się pieniędzy.

Portal Nowiny24.pl podaje, że napastniczka to 26-letnia obywatelka Ukrainy, która posiada także paszport rosyjski i polski PESEL. Kobieta miała przy sobie leki świadczące o tym, że leczy się psychiatrycznie.

Na szczęście w zdarzeniu nikt ni odniósł żadnych obrażeń.

Kobieta, która przeprowadziła napad na bank trafiła do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze prowadzą czynności w kierunku rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

Źr. nowiny24.pl