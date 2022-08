W mediach społecznościowych przybywa dezinformujących tematów związanych z sytuacją epidemiczną oraz wpisów dotyczących rzekomej „ukrainizacji Polski” – poinformował Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Jak zaznaczył NASK, jeśli chodzi o wątki dezinformacyjne na temat sytuacji epidemicznej to odnotowano m.in. sugestie, jakoby szczepienia i inne środki ochronne przeciw COVID-19 były nieskuteczne i szkodliwe.

„Pojawiły się też doniesienia, jakoby firmy ubezpieczeniowe w USA odnotowały 40-procentowy wzrost śmiertelności u osób w wieku 18-40 lat, który rzekomo nie ma wyjaśnienia, co dla niektórych jest podstawą do twierdzenia, że jest to wynik szczepień przeciw COVID-19. Wciąż podważa się wiarygodność ekspertów i lekarzy” – podkreślił instytut.

NASK przekazał, że w minionym tygodniu jedną z najpopularniejszych narracji w przestrzeni mediów społecznościowych był ten o rzekomej „ukrainizacji Polski”. „Według niej istnieje celowe dążenie do połączenia narodów polskiego i ukraińskiego, co zgodnie z głównymi liniami narracjami dezinformacji odbywa się kosztem Polaków” – dodał NASK.

Wyjaśnił, że za przykład podaje się pomocowe programy społeczne oferowane uchodźcom, takie jak 500 zł na leki i 500+ na dziecko. „Te świadczenia mają powstrzymywać Ukraińców przed powrotem do swojego kraju. Pojawiły się również informacje, wywołujące emocje, jakoby polski rząd miał zamiar finansować emerytury kombatantów, którzy są weteranami OUN i UPA. Często przejawiającą się narracją jest sugerowanie, że Polacy są obywatelami drugiej kategorii” – przekazał NASK.

Instytut wydał też specjalny alert w związku z dezinformacją na temat sytuacji epidemicznej. „W związku ze zwiększonym zainteresowaniem sytuacją epidemiologiczną zauważamy pojawianie się nowych wątków dezinformacyjnych. Doniesienia o kolejnej fali pandemii COVID-19 sprzyjają rozpowszechnieniami fałszywych informacji i nowych teorii spiskowych, dlatego apelujemy o dokładne weryfikowanie informacji i źródeł, na które powołują się autorzy szokujących wpisów” – napisano.

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministra Cyfryzacji. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa systemów sieciowych, a także nad technologiami opartymi o najnowocześniejsze rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę danych. Pełni też istotną funkcję w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, pełniąc rolę jednego z trzech CSIRT (Computer Security Incident Response Team) najwyższego poziomu w Polsce. Ponadto NASK prowadzi rejestr domeny.pl, w którym utrzymuje ponad 2,5 mln domen na rzecz ponad 1 mln abonentów. Prowadzi też ekspercką działalność edukacyjną, szkoleniową i popularyzatorską.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl