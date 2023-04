Skazany za morderstwo nastolatek był przewożony konwojem służb więziennych w Szwecji. W pewnym momencie doszło do ataku uzbrojonych nieznanych sprawców, którzy odbili więźnia. To nie pierwszy taki przypadek w tym kraju.

Zamaskowani mężczyźni z bronią w czwartek odbili 17-latka skazanego na 2 lata i 11 miesięcy pobytu w zamkniętym zakładzie poprawczym pod Sztokholmem za morderstwo.

Przedstawiciele policji poinformowali, że służba więzienna przewoziła skazanego do dentysty w Soedertaelje. W trakcie tej podróży nieznani zamaskowani sprawcy zagrozili konwojentom bronią. Ich akcja zakończyła się powodzeniem i nastolatek odzyskał wolność.

Na razie poszukiwania zbiega skończyły się niczym. Gazeta „Aftonbladet” obawia się, że pochodzący z Armenii mężczyzna może zbiec za granicę.

Nastolatek w marcu 2022 roku zastrzelił w siłowni w Sztokholmie 54-letniego ojca trójki dzieci, który był przypadkową ofiarą. Celem przestępcy miał być przedstawiciel konkurencyjnego gangu. Już wtedy zbiegł do Armenii. Gdy wrócił do Szwecji policja go aresztowała.

To nie pierwsza taka sytuacja w Szwecji w krótkim czasie. Zaledwie w lutym w podobnych okolicznościach członkowie jednego z gangów odbili 20-latka skazanego za usiłowanie zabójstwa.

