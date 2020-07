Dom pani Beaty z Antonina (woj. podlaskie) spłonął w pożarze. Służby ustaliły, że bohaterka programu „Nasz nowy dom” padła ofiarą podpalacza. – Pamiętam jacy byli szczęśliwi, gdy wchodzili do nowego domu – wspomina prowadząca program Katarzyna Dowbor. Dziennikarka zaoferowała kobiecie pomoc.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Dom pani Beaty stał pusty. Dzieci wyjechały dzień wcześniej do dziadków, natomiast kobieta była w pracy. Kiedy dowiedziała się o pożarze przez dłuższą chwilę nie mogła uwierzyć, że chodzi o jej dom. Niestety nadzieja zgasła, kiedy dojechała na miejsce.

Bohaterka programu „Nasz nowy dom” straciła dobytek

Płomienie doszczętnie zniszczyły budynek, który w 2017 wyremontowała ekipa programu „Nasz nowy dom”. – Pani Beata to bardzo urocza i ciepła osoba, jej synowie są bardzo dobrze wychowani. Pamiętam jacy byli szczęśliwi, gdy wchodzili do nowego domu – wspomina prowadząca Katarzyna Dowbor.

Ekipa pomogła kobiecie, kiedy znajdowała się w sytuacji kryzysowej. Musiała się rozwieść z mężem, który zaniedbywał dom i nie opłacał rachunków. Pani Beata została sama z dziećmi, rosnącymi opłatami i zniszczonym domem. Teraz wyremontowany w 2017 roku budynek zamienił się w pogorzelisko.

Pożar nie był przypadkiem. Zatrzymano podejrzanego

Reporter Polsat News Przemysław Sławiński ustalił, że najprawdopodobniej doszło do podpalenia budynku. Podejrzany to osoba znana pokrzywdzonej. Mężczyzna miał często pomagać w pracach przydomowych.

– Lubił tu spędzać czas. On robił swoje, a ja swoje. Porąbał drewno, to dałam mu obiad. I tak sobie wzajemnie pomagaliśmy – powiedziała kobieta. Jej relacja sugeruje, że motywem działania podpalacza mogła być zazdrość. – Podobno rozpowiadał w okolicy, że będzie ze mną do końca życia, ale o tym dowiedziałam się dopiero później – dodaje.

Zatrzymany przyznał się do winy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już wcześniej dopuszczał się podpaleń.

Lokalna gmina Ciechanowiec apeluje o pomoc finansową dla poszkodowanych. Uruchomiono specjalną zbiórkę. „Informacje dotyczące sytuacji rodziny i wsparcia rzeczowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (siedziba Urzędu Miejskiego) oraz pod nr telefonu 86 277 11 45” – czytamy w komunikacie.

Źródło: Facebook, Polsat News