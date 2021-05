Piotr Natanek może stanąć przed sądem. Kontrowersyjne słowa byłego księdza wywołały reakcję ojca 9-letniej dziewczynki, który chce domagać się przeprosin dla wszystkich dzieci poczętych przy pomocy in vitro. Wesprze go w tym Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Piotr Natanek to były kapłan, suspendowany w 2011 roku przez kard. Stanisława Dziwisza. Od tego czasu nie ma prawa sprawować funkcji kapłańskich. W dalszym ciągu jednak to robi, gromadząc wokół siebie sporą grupę osób. W 2020 roku „Gazeta Krakowska” informowała, że Piotr Natanek postawił sanktuarium we wsi Grzechynia koło Makowa Podhalańskiego, jednak do najszerszej grupy osób dociera za pośrednictwem internetu.

Ks. Łukasz Michalczewski już jakiś czas temu podkreślał w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjna, że działalność Piotra Natanka nie ma aprobaty Kościoła Katolickiego i nosi znamiona sekty. „Odprawianie przez niego mszy świętej wbrew zakazom jest niegodziwe i świętokradzkie, a jego spowiedzi są nieważne. Kara ta zostałą mu wymierzona za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo i głoszone słowa niezgodne z nauką Kościoła” – mówił.

Natanek znów wywołał kontrowersje. Stanie przed sądem?

W ostatnim czasie Piotr Natanek znów wywołał kontrowersje. Wszystko za sprawą porównania dzieci poczętych przy pomocy procedury in vitro do zwierząt. „Wiem, że wielu z was oburzą te słowa, ale zapowiadałem, że padną tu ciężkie słowa dotyczące waszego bytu, waszej ludzkiej istoty. Ilu z was przeżyło dramat, kiedy usłyszało wyjaśnienie w naszych orędziach Pana Boga na temat 10 przykazał, z których jasno wynikało, że dziecko poczęte z próbówki, poza Bogiem, jest produktem, a nie bytem? Nie istotą. Jest zwierzęciem” – mówił.

Sprawą zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, do którego zgłosił się ojciec 9-letniej dziewczynki. Została ona poczęta właśnie dzięki metodzie in vitro. „Zgłosił się do nas ojciec 9-letniej dziewczynki, której nie byłoby na świecie, gdyby nie ta procedura medyczna. Powiedział, że nie wyobraża sobie jak ktoś może tak dehumanizować drugiego człowieka” – czytamy w oświadczeniu.

Mężczyzna przy wsparciu ośrodka zamierza domagać się przeprosin ze strony byłego księdza. Natanek miałby przeprosić wszystkie dzieci, które urodziły się dzięki in vitro.

