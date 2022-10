Iskrzy na linii NATO – Rosja. Stany Zjednoczone przyspieszają rozmieszczenie precyzyjniejszej wersji bomby atomowej w bazach NATO na terenie Europy. Na doniesienia zareagował Kreml.

Inwazja Rosji na Ukrainę wyraźnie zaostrzyła relacje Kremla z NATO. Eksperci są zgodni, że sytuacja doprowadziła do wzrostu zagrożenia konfliktem atomowym.

Wiadomo, że Rosjanie posiadają ok. 2 tys. taktycznych głowic jądrowych, natomiast USA ok. 200. Blisko połowa z nich umiejscowiona jest w bazach we Włoszech, Niemczech, Turcji, Belgii i Holandii.

Ostatnio portal Politico donosi, że USA zamierzają przyspieszyć rozmieszczenie zmodernizowanej wersji bomby atomowej B61-12. Nowe uzbrojenie dotrze do baz europejskich już w grudniu, co oznacza przyspieszenie.

Na wiadomość o wzmacnianiu europejskiej części NATO zareagowali przedstawiciele Kremla. – Nie możemy ignorować planów modernizacji broni jądrowej – zaprotestował wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko w rozmowie z RIA.

– Stany Zjednoczone modernizują je, zwiększają ich dokładność i zmniejszają siłę ładunku jądrowego, co oznacza, że przekształcają tę broń w „broń bojową”, zmniejszając tym samym próg nuklearny – podkreślił Gruszko.

