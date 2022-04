NATO przeprowadzi zakrojone na bardzo szeroką skalę manewry wojskowe, które obejmą całą Europę Środkowo-Wschodnią. W ćwiczeniach weźmie udział m.in. 8 tys. żołnierze z Wielkiej Brytanii.

Planowane na okres letni manewry NATO będą jednymi z największych rozmieszczeń wojsk od czasów zimnej wojny. Nikt nie ukrywa, że chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniu rosyjskiemu.

Do tematu odniósł się sekretarz obrony Ben Wallace. Brytyjscy żołnierze trafią do Finlandii, co w założeniu dowództwa poprawi zdolność współdziałania obu armii. Dodatkowo taki zabieg ma „odstraszyć rosyjską agresję w Skandynawii i krajach bałtyckich”.

„Bezpieczeństwo Europy nigdy nie było ważniejsze. Ćwiczenia te sprawią, że nasze wojska połączą siły z sojusznikami i partnerami w ramach NATO i Połączonych Sił Ekspedycyjnych w ramach pokazu solidarności i siły w jednym z największych wspólnych ruchów od czasów zimnej wojny. Operując w całej Europie, armia brytyjska stanie u boku partnerów, łącząc nasze zdolności i wspólne wartości, promując pokój i bezpieczeństwo” – powiedział Ben Wallace.

W manewrach mają wziąć udział dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy będą ćwiczyć na obszarze od Finlandii aż po Macedonię Północną.

Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace powiedział, że „pokaz solidarności i siły” sprawi, że brytyjski personel wojskowy dołączy do sojuszników z NATO i sojuszu Połączonych Sił Ekspedycyjnych.

