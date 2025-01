Bójka nauczyciela z uczniem. Wielka awantura w szkole w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) obiegła internet. Pojawiły się nowe fakty związane z bulwersującym nagraniem. Rodzic jednej z uczennic, która była świadkiem bójki zabrał głos. – Od tego wszystko się zaczęło – relacjonuje.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 28 stycznia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Dziennikarze lokalnego portalu Kroso Kolbuszowskie otrzymali nagranie, na którym widać szarpaninę ucznia z nauczycielem. Wszystko odbywało się przy „akompaniamencie” pozostałych uczniów. – Weź go tam poskładaj, chłopie” – słyszymy.

Awantura w szkole. Nauczyciel i uczeń zaczęli się bić. Interweniował ksiądz

Na miejscu interweniował ksiądz. Duchowny próbował rozdzielić uczestników bójki. – Proszę się w tym momencie uspokoić! – apelował. – Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym – mówił. – Niech będzie – odpowiedział uczeń.

Nagranie przedstawia tylko fragment bójki. Nieznane były kulisy tego zajścia. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że przyczyną konfliktu był uszkodzony telefon ucznia. Co więcej, anonimowy informator przekonuje, że nie była to pierwsza tego typu sytuacja.

Obecnie sprawa jest wyjaśniana przez dyrekcję, rodziców i nauczycieli. Na razie policja nie otrzymała zgłoszenia w tej sprawie, jednak prowadzi czynności wyjaśniające, na podstawie doniesień medialnych.

-Sprawa jest bardzo świeża, trwają czynności wyjaśniające. Policjanci będą m.in. przesłuchiwać świadków zdarzenia, gromadzić materiał dowodowy, w tym filmiki nagrane smartfonami – poinformował oficer prasowy kolbuszowskiej policji podkom. Adrian Kocój w rozmowie z TVN24.

Wiadomo, że nauczyciel, który uczestniczył w bójce pracuje w szkole od 2010 roku i nie chce komentować tej sprawy. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Skandaliczne sceny w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Szczegóły: https://t.co/bKNrUnPKD9 pic.twitter.com/suqcqwwTBP — Podkarpacie Lokalnie (@lokalnie24) January 30, 2025

Nowe ustalenia ws. bójki w szkole w Kolbuszowej. Rodzic jednej z uczennic: Od tego wszystko się zaczęło

Portal o2.pl dotarł do nowych informacji. – Nauczyciel zabrał telefon temu uczniowi, bo się nim bawił. Potem rzucił nim o ziemię. Od tego wszystko się zaczęło – relacjonuje ojciec jednej z uczennic klasy, w której doszło do bójki.

– Uczniowi miał też wstawić nieobecność na jego lekcji, więc ten chłopak poszedł do niego podczas innych zajęć. Gdy wychodził, trzasnął drzwiami. Nauczyciel wybiegł za nim i zaczęli szarpać się na lekcji – mówi w rozmowie z o2.pl. – Jest nadpobudliwy. Dostaje szału, gdy któryś uczeń wyciąga telefon na lekcji – dodaje.

O kontrowersjach związanych z nauczycielem informuje także „Super Express”. Uczniowie wymyślili na niego ksywkę „mefedron”. – Wybuchy złości i agresji to mu się częściej zdarzały. Chciał być takim kumplem z nami, ale zawsze coś mu nie pasowało i wtedy skakał do bitki – mówią uczniowie.

Bójka nauczyciela z uczniem na lekcji religii w ZST Kolbuszowa. W konflikt zaangażował się ksiądz, który próbował rodzielić dwie strony. Klasa nagrywała zajście, nie szczędząc soczystych przekleństw. Sprawę wyjaśnia policja, a nauczyciel wziął zwolnienie lekarskie i nie komentuje… pic.twitter.com/TXL1SkuE9b — Ekonomat (@ekonomat_pl) January 30, 2025

Przeczytaj również: