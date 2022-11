Opublikowany został ranking Highly Cited Researchers i w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata w 2022 roku ponownie znalazł się prof. Piotr Ponikowski. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w prestiżowym zestawieniu plasuje się niezmiennie od 2016 roku – podała uczelnia.

W komunikacie wysłanym PAP przez służby prasowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podano, że w tegorocznej edycji rankingu Highly Cited Researchers w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata w 2022 roku ponownie znalazł się prof. Piotr Ponikowski. Jak podano rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w tym prestiżowym zestawieniu plasuje się niezmiennie od 2016 roku.

Prof. Ponikowski jest lekarzem, kardiologiem, dyrektorem Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

„Z zainteresowaniem obserwuję zmiany, które pojawiają się w zestawieniu. Cieszę się, że grono polskich lekarzy niezmiennie odnotowuje tu swoją obecność. Prof. Piotra Rutkowskiego darzę bardzo dużym szacunkiem i myślę, że nie ma przypadku w tym, że to kardiologia i onkologia właśnie znalazły odzwierciedlenie w cytowaniach. To najpoważniejsze wyzwania zdrowotne, z którym mierzy się obecnie medycyna” – powiedział cytowany w komunikacie prof. Ponikowski.

Dodał, że w gronie laureatów jest jeszcze jedna osoba związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu – prof. Stefan Anker, na co dzień pracujący w berlińskim Charitè jest także profesorem wizytującym wrocławskiej uczelni.

„To zestawienie wpisuje się w pewien trend, który zauważamy ostatnio na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pokazuje on rosnącą pozycję uczelni w międzynarodowych zestawieniach – pierwsze miejsce w Polsce w THE World University Ranking, obecność na liście szanghajskiej, ostatnio opublikowane zestawienie 2 % TOP przygotowane przez Uniwersytet Stanforda, gdzie znalazło się blisko 30 reprezentantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To cykl działań pokazujący, że realizujemy naukę znaczącą i zauważaną. To dla mnie niezwykle ważne, bo dążenie do doskonałości w obszarze nauki to jeden z priorytetów tej kadencji” podkreślił rektor.

„W placówce rozwijane są nowatorskie metody leczenia. W listopadzie br. specjaliści z Instytutu Chorób Serca przeprowadzili pierwsze w Polsce zabiegi lewokomorowych celowanych biopsji mięśnia sercowego z zastosowaniem systemu elektrofizjologicznego. A wszystko to pod kierunkiem prof. Carstena Tschoepe z Charité – Universitätsmedizin Berlin, który jest światowym ekspertem w tej dziedzinie i profesorem wizytującym w Instytucie Chorób Serca UMW” – napisano w komunikacie uczelni.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Roman Skiba