Po 20 latach badań wybrany został najlepszy żart na świecie. Naukowcy przeanalizowali oceny ponad 1,5 miliona ludzi z całego świata, zwracając także uwagę na uniwersalność kawału. Czy faktycznie jest aż tak śmieszny?

Eksperyment, który trwał przez 20 lat, przeprowadzono na stronie internetowej LaughLab. Zespół przeanalizował oceny ponad 1,5 miliona ludzi z całego świata w 40 tysiącach żartów. Co istotne, część dowcipów otrzymała wyższe oceny, niż zwycięzca, ale wzięto pod uwagę między uniwersalność żartów.

A zwycięski dowcip brzmi tak: Dwóch myśliwych poszło do lasu. Nagle jeden z nich padł jak długi. Wydaje się, że nie oddycha, a jego oczy są zaszklone. Drugi mężczyzna wyciąga telefon i dzwoni na pogotowie. Z przejęciem mówi do słuchawki: „Mój przyjaciel nie żyje! Co mam zrobić?”. Operator w słuchowe odpowiada: „Proszę się uspokoić, pomogę”. A następnie dodaje: „Najpierw upewnijmy się, czy faktycznie nie żyje”. Zapada cisza, potem słychać strzał. Następnie dzwoniący pyta: „Ok, co teraz?”.

Przewodniczący badania, dr Richard Wiseman, podkreślił, że dowcip miał naprawdę uniwersalny urok. „Ponadto uważamy, że żarty są zabawne z wielu różnych powodów. Czasami sprawiają, że czujemy się lepsi od innych, zmniejszają emocjonalny wpływ sytuacji wywołujących niepokój lub zaskakują nas z powodu jakiejś niezgodności. Żart myśliwych zawierał wszystkie trzy elementy” – powiedział.

Źr.: o2