„Granice w rozwoju technologii już zniknęły” – w ten sposób nagranie z Hunterem Kowaldem w roli głównej opisuje Maciej Kawecki, pasjonat technologii, autor bloga makeaway.pl. Na nagraniu widać, jak założyciel The SkySurfer Aircraft wykonuje powietrzny rajd po mieście.

To przypomina scenę z „Gwiezdnych wojen” czy „Cyberpunka”, a jest rzeczywistością. Hunter Kowald, założyciel The SkySurfer Aircraft, wykonał pierwszy przelot po mieście. Maszyna, na której się porusza, to rodzaj powietrznej deskorolki czy też drona. Czy tak właśnie wygląda przyszłość?

Wiele wskazuje na to, że nowy sposób transportu – choć dziś wydaje się kosmiczny – już za kilka lat może stać się codziennością. Technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, a i jej dostępność jest obecnie znacznie zwiększona.

Nagranie 29-latkiem w roli głównej wymownie skomentował Maciej Kawecki. „Film, który pokazuje, że granice w rozwoju technologii już zniknęły. Na nim Hunter Kowald, założyciel The SkySurfer Aircraft, wykonuje swój pierwszy powietrzny rajd po mieście. Hunter ma 29 lat a swoją konstrukcją latającą chce masowo uświadamiać cyfrowo. Film do dziś robi ogromne wrażenie” – napisał.

Czytaj także: W ten sposób oszczędzisz na tankowaniu. Trzy rady ekspertki

Źr.: Facebook/Maciej Kawecki