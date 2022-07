Występ kabaretu Neo-Nówka w Koszalinie wywołał mnóstwo reakcji w sieci. Artyści przedstawili swój najnowszy skecz pt. -„Wigilia 2022”. Widowisko obfituje w nawiązania do obecnej polityki. Z pewnością nie spodoba się przedstawicielom jednego obozu i ich wyborcom…

Występ kabaretu Neo-Nówka miał miejsce podczas 27. Festiwalu Kabaretu Koszalin, czyli „Wakacje all incluSyf”. Artyści osadzili akcję w czasie świąt… Bożego Narodzenia. W wigilijny wieczór odbywa się rozmowa pomiędzy ojcem i synem ws. spadku po dziadku.

Temat ten jest tylko przykrywką. Kabareciarze skorzystali z okazji, by m.in. poruszyć wątek różnic politycznych pomiędzy Polakami. Jeden z artystów popiera władze, zaś drugi jest zagorzałym przeciwnikiem. Internauci zwracają uwagę zwłaszcza na jeden fragment, kiedy ten drugi (w tej roli Roman Żurek) wygłasza monolog.

Neo-Nówka wywołała burzę. Chodzi o ten monolog

– Jesteś taki pożyteczny idiota. Oni ciebie w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. A oni się bawią! Kasę wywalają na lewo. 70 milionów wywalili na wybory kopertowe. 2 mld idzie na tępą propagandę w TVP. Do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki – mówi.

Drugi z bohaterów skeczu nie reaguje. – Wiesz ile za te miliony można byłoby dzieci wyleczyć? A my jak te łosie zbieramy na akcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w d…pie – kontynuuje.

– A później siedzą takie leszcze, jak ty. A oni się bawią, mają to w d….pie. Bo właśnie tacy jak ty, łykają to i jeszcze w to wierzą. A ty jesteś tak zapatrzony. I cały czas masz jakichś wrogów. To Niemcy, to Żydzi, to Norwegowie, kobiety, LGBT. Najbardziej to się boisz gejów, a nic ci nie przeszkadza, że rząd cię r….cha codziennie – dodaje.

Monolog wywołał wiele oklasków. Z drugiej strony nie wszyscy podzielają entuzjazm i w sieci nie brakuje głosów krytyki.

W Polsacie kabaret Neonówka pokazuje, że głosujący na PIS są debilami. Polsat to druga stacja anty Polska, tylko w białych rękawiczkach. — Waldek 🇵🇱❤️🇵🇱 (@waldec68) July 30, 2022

Wyborcy PIS oburzają się kabaretem Neonówka.

Nie rozumiem dlaczego – przecież tam został przedstawiony Wasz prawdziwy obraz.

Powinniście być dumni i podsyłać znajomym że to o Was jest poezja tworzona 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Piterson (@Piterson1980) July 31, 2022