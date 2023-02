Netflix na poważnie zabiera się za walkę ze współdzieleniem kont. Serwis streamingowy podał właśnie nowe zasady, które będą obowiązywać wszystkich użytkowników platformy.

Mówiło się o tym od dawna, jednak jak dotąd kończyło się jedynie na zapowiedziach. Teraz będzie inaczej. Netflix na poważnie bowiem bierze się za kwestię współdzielenia kont na platformie przez kilku użytkowników. Serwis podał właśnie nowe, obowiązujące wszystkich zasady.

W jaki sposób weryfikowane będą konta? Z dostępnych w sieci informacji wynika, że najpierw Netflix rozpocznie od weryfikacji, czy wszyscy użytkownicy korzystający z jednego konta mieszkają pod jednym dachem. Aby więc nie zostać zablokowanym trzeba będzie przynajmniej raz na 31 dni, korzystając z przypisanej do danego domu sieci wi-fi, obejrzeć jakąś produkcję na platformie. Jeżeli natomiast na konto zostanie nałożona blokada, wówczas konieczny będzie kontakt z obsługą techniczną serwisu.

Netflix bierze pod uwagę również użytkowników, którzy podróżują i korzystają z platformy na różnych urządzeniach. W tym przypadku udostępniona zostanie im specjalna opcja.

Netflix bierze się za współdzielenie kont. Nowe zasady na platformie

Dla użytkowników, którzy korzystają z serwisu podczas podróży udostępniony zostanie specjalny kod do logowania. Będzie on ważny przez siedem dni. – Takie rozwiązanie będzie użyteczne dla gości hoteli posiadających w pokojach telewizory Smart czy pracowników, którzy na wyjazdy zabierają sprzęt służbowy. Nie wiadomo jak platforma poradzi sobie z przenoszeniem urządzeń osobistych, na których użytkownik na co dzień ogląda seriale i filmy – zastanawia się portal filmweb.pl.

Co istotne, nadal możliwe będzie oglądanie produkcji na platformie za pomocą kilku urządzeń jednocześnie. Będzie musiało być to jednak realizowane w ramach jednego gospodarstwa domowego i przypisanej do niego sieci internetowej.

Obecnie Netflix testuje najnowsze rozwiązania w Peru, Kostaryce i Chile. Użytkownicy z tych państw mogą zapoznać się z nowymi zasadami za pośrednictwem zakładki „Centrum Pomocy”. W polskiej wersji platformy, póki co, tych informacji nie znajdziemy – KLIK.

