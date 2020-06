W Polsce prawdopodobnie nie powstanie Fort Trump – wynika z informacji agencji Reuters. Między polskimi i amerykańskimi władzami miało nie dojść do porozumienia między innymi w kwestii finansowania oraz prawnego immunitetu dla żołnierzy.

Pomysł budowy Fort Trump pojawił się podczas spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w ubiegłym roku. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu przywódcy mówili o pomyśle sprowadzenia do Polski całej amerykańskiej dywizji pancernej i dostosowaniu do niej infrastruktury. „Mam nadzieję, że utworzymy w Polsce bazę, którą nazwiemy Fort Trump. Obecność armii USA jest istotna, również po to, żeby chronić amerykańskie interesy” – mówił Andrzej Duda.

Entuzjastycznie do tego pomysłu odniósł się też Donald Trump. Mówił wówczas, że Polska jest w stanie uruchomić ogromne nakłady finansowe i przeznaczyć na ten cel kwotę 2 miliardów dolarów.

Wygląda jednak na to, że pomysł stworzenia Fort Trump w Polsce upadł. Jak wynika z informacji agencji Reuters, głównym powodem miał być brak porozumienia w sprawie finansowania. Polska miała na ten cel przeznaczyć bowiem 2 miliardy dolarów, jednak strona amerykańska uznała, że to za mało. To jednak nie wszystko.

Spór dotyczył też kwestii prawnych. Polska miała nie zgodzić się na to, by amerykańscy żołnierze mieli wzmocniony immunitet prawny w przypadku przestępstw popełnionych na terenie naszego kraju. Stany Zjednoczone chciały też stworzenia bazy bliżej granicy zachodniej, podczas gdy Polska domagała się, by Fort Trump powstał przy granicy z Białorusią.

