Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News zabrał głos w sprawie obecnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Potwierdził, że pracownicy ochrony zdrowia zostaną poddani obowiązkowi szczepień. Wciąż otwarta jest jednak kwestia obowiązku szczepień dla nauczycieli.

Adam Niedzielski pytany był w programie „Gość Wydarzeń” o aktualną sytuację epidemiczną w kraju. Minister zdrowia został poproszony o komentarz do swojej wypowiedzi, w której twierdził, że restrykcje covidowe są mało skutecznym środkiem powstrzymywania pandemii, po czym te restrykcje wprowadził. Niedzielski zaapelował, by „nie ulegać skrótom medialnym”. „Główny nacisk powinien być kładziony na realizację Krajowego Programu Szczepień. A restrykcje muszą się pojawić jako dodatkowy element szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z nowym wariantem, nową mutacją Omikron” – powiedział.

Minister zdrowia potwierdził, że pracownicy ochrony zdrowia zostaną objęci obowiązkowymi szczepieniami. Według Adama Niedzielskiego, takiej decyzji oczekuje zarówno zdecydowana większość środowiska medycznego, jak i pacjenci. „Będzie wprowadzony obowiązek szczepień dla medyków, albo w przyszłym tygodniu, albo w tygodniu poświątecznym” – poinformował. „Czekam na stanowisko samorządów zawodowych. Mam deklarację ze strony liderów czy przewodniczących, że w przyszłym tygodniu będzie takie wspólne stanowisko” – dodał.

Okazuje się jednak, że wciąż otwarta jest kwestia obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. „Jeśli chodzi o nauczycieli to prowadzę dyskusję z panem ministrem Czarnkiem. Jedynym argumentem, który nas różni to kwestia spojrzenia na to, na ile wprowadzenie tego obowiązku może zagrozić stabilności nauki” – stwierdził Adam Niedzielski. „Zrobimy prawdopodobnie tak, że to będzie obowiązek szczepienia jednak dla grupy nauczycieli, który będzie równocześnie oznaczał, że przy kontynuacji zatrudnienia pracodawca będzie miał prawo, a nie obowiązek uwzględnić to przy formule dalszego zatrudnienia, albo przesunąć do innych obowiązków” – dodał.

Czytaj także: Zaszczepiła 8-letnią córkę. Wylała się na nią fala krytyki

Żr.: Polsat News